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Россияне собрали более 10,5 тысячи тонн гумпомощи для Украины

08:29
  • четверг
  • 03 марта 2022

Наборы в первую очередь распределяют среди многодетных семьей и инвалидов

Более 10,5 тысячи тонн гуманитарной помощи для жителей Украины подготовлены в различных российских регионах. Об этом сообщили в созданном координационном штабе по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. Сейчас завершается формирование колонн из Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Одними из первых гуманитарный конвой приняли в Херсонской области, в городе Геническ. Из Крыма доставили 14 тонн продуктов: муку, сахар, крупы, растительное масло. Это уже третья партия помощи, направленная с полуострова. Наборы в первую очередь распределяют среди многодетных семьей и инвалидов. Всего на Украину уже отправлены 20 тонн грузов.

"Вы такие родные наши. Я хоть попаду в Москву к родственникам к сестрам, две сестры в Москве - 5 лет не виделись, спасибо вам большое", - сказала Анна Остроух, жительница Геническа Херсонской области.

"Спасибо большое за помощь, потому что действительно магазины разорваны, питания нет, а если где-то есть - цены очень большие", - говорит Наталья Басараб, жительница Геническа Херсонской области.

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