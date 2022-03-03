Москвичам пообещали "достаточно погожий" четверг

Атмосферное давление - чуть ниже нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА "Новости", что в четверг в Москве ожидается переменная облачность без осадков.

"Максимальная температура - плюс 3-5 градусов, по области — от нуля до плюс 5", - уточнил метеоролог.

По его словам, 3 марта будет "достаточно погожий день", хотя и менее солнечный в сравнении со средой.

Ветер будет юго-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба (чуть ниже нормы).

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