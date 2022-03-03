ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС

Место обстрела обследовали саперы
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ.
Уточняется, что произошел он в ночь с 2 на 3 марта.
"Украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении.
Место обстрела обследовали саперы. Пострадавших нет.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"