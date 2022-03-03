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ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС

08:44
  • четверг
  • 03 марта 2022

Место обстрела обследовали саперы

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ.
Число эвакуированных из Донбасса достигло 137 тысяч человек

Уточняется, что произошел он в ночь с 2 на 3 марта.

"Украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении.

Место обстрела обследовали саперы. Пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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