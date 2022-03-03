ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС

Место обстрела обследовали саперы

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ.

Уточняется, что произошел он в ночь с 2 на 3 марта.

"Украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении.

Место обстрела обследовали саперы. Пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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