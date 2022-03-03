В Казахстане будут производить "Спутник Лайт"

Препарат был зарегистрирован в республике в середине прошлого года

"Карагандинский фармацевтический комплекс" сообщил о начале производства российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

"Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - сказано в сообщении.

Препарат был зарегистрирован в республике в середине прошлого года. Предназначен он в первую очередь для ревакцинации.

Мощности "КФК" позволяют выпускать до 4 миллионов упаковок социально-важных препаратов в год.

На сегодняшний день "Спутник Лайт" - первый компонент разработанной в центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" - получил одобрение более чем в 20 странах.

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