ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Казахстане будут производить "Спутник Лайт"

09:06
  • четверг
  • 03 марта 2022

Препарат был зарегистрирован в республике в середине прошлого года

"Карагандинский фармацевтический комплекс" сообщил о начале производства российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
В Турцию поставят 10 млн доз "Спутника Лайт"

"Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - сказано в сообщении.

Препарат был зарегистрирован в республике в середине прошлого года. Предназначен он в первую очередь для ревакцинации.

Мощности "КФК" позволяют выпускать до 4 миллионов упаковок социально-важных препаратов в год.

На сегодняшний день "Спутник Лайт" - первый компонент разработанной в центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" - получил одобрение более чем в 20 странах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Производство вакцины "Спутник Лайт"
Производство вакцины "Спутник Лайт"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.