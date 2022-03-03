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Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины

09:56
  • четверг
  • 03 марта 2022

30 тонн груза доставили в Харьковскую область Украины

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область Украины. Свыше 30 тонн груза были переданы жителям города Волчанск и поселка Казачья Лопань, расположенных недалеко от российской границы, рассказали в Минобороны.

Груз включает в себя продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду в бутылках.

Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям и пожилым людям.

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Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины
Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины
Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины
Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины
Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины
Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины
Доставка гумпомощи жителям Украины
Доставка гумпомощи жителям Украины
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