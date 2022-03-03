Российские военные доставили гумпомощь жителям Украины

30 тонн груза доставили в Харьковскую область Украины

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область Украины. Свыше 30 тонн груза были переданы жителям города Волчанск и поселка Казачья Лопань, расположенных недалеко от российской границы, рассказали в Минобороны.

Груз включает в себя продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду в бутылках.

Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям и пожилым людям.

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