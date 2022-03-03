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Более 142 тысяч жителей Донбасса эвакуировали в Россию

09:16
  • четверг
  • 03 марта 2022

Массовая эвакуация началась 18 февраля

Количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных на территорию России, достигло 142,4 тысячи человек. Об этом в четверг, 3 марта, рассказали в силовых структурах.
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Среди эвакуированных — более 88,7 тысячи граждан Украины, 53 тысячи граждан России и 646 граждан других государств.

Более 18,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса находятся в 262 пунктах временного размещения, остальные проживают у родственников и знакомых, сообщает ТАСС.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. Пункты временного размещения работают в 23 российских регионах. Прибывающим из республик Донбасса беженцам выплачивают по 10 тысяч рублей.

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