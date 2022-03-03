Собянин объявил об отмене QR-кодов

Эпидемиологическая ситуация в столице приходит в норму

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в блоге в четверг, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно приходит в норму.

"Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений", - отметил градоначальник.

Как уточнил мэр, с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. При этом вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение театров, музеев, объектов общественного питания. В этот список также входят культурные, развлекательные, зрелищные мероприятия.

Рекомендательным становится домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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