Информационная гигиена и прогулки: психиатр назвал способы побороть тревожность

Весной у многих ухудшается психологическое состояние

С наступлением весны многие люди жалуются на повышенную тревожность и нервозность, а текущая геополитическая ситуация усугубляет эти проблемы. Психиатр-психоаналитик Павел Качалов рассказал, что следует предпринять в такой ситуации.

Эксперт порекомендовал соблюдать информационную гигиену — по возможности максимально ограничить поток получаемых новостей и отвлекаться от них.

Также Качалов советует чаще выходить из дома, больше гулять и не оставаться подолгу в закрытых помещениях. Иначе человек замыкается на размышлениях об одном и том же, пояснил специалист.

Психиатр призвал при повышенной тревожности не медлить и обращаться за профессиональной помощью, особенно людям, чувствительным к сезонным депрессиям. Специалисты могут порекомендовать пройти курс психотерапии, а также прописать прием антидепрессантов, рассказал Качалов в интервью радио Sputnik.

В России и, в частности, в Москве можно получить бесплатную психологическую помощь. С этой целью работают горячие линии и интернет-службы.

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