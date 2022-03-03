Собянин: домашний режим для пенсионеров в Москве стал рекомендательным

Также отменяются QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавируса.

Так, уже с 3 марта домашний режим для москвичей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями станет рекомендательным. Ранее он был обязательным.

Собянин рассказал, что уже в ближайшие дни возобновят работу в полном объеме кружки и секции "Московского долголетия".

Кроме того, с 3 марта в Москве отменяются QR-коды, а также ограничения на посещение театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий.

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