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Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

09:30
  • четверг
  • 03 марта 2022

На 2022 год контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров

Как следует из данных операторов газотранспортных систем, на которые ссылается РИА "Новости", транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне.
"Газпром" продолжает подачу газа для транзита через Украину в Европу

Уточняется, что на 3 марта заявки на прокачку газа из России составляют 109,5 миллиона кубометров. Вместе с тем объем поставок через украинскую территорию с 24 февраля резко вырос и сейчас остается на максимальном уровне.

На 2022 год контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров (около 109,6 миллиона кубометров в сутки).

При этом транзит через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы.

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