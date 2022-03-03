Консульство Украины в Екатеринбурге прекратило работу

На территории учреждения снят флаг

Представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил, что консульство Украины в городе прекратило свою работу.

"Согласно решению украинской стороны работа консульства прекращена, и сегодня утром [дипломаты] должны были выехать на территорию Казахстана", - приводит слова Харлова ТАСС.

Он добавил, что информации от украинской стороны не поступало.

Уточняется, что на территории консульства сняли флаг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"