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Консульство Украины в Екатеринбурге прекратило работу

09:49
  • четверг
  • 03 марта 2022

На территории учреждения снят флаг

Представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил, что консульство Украины в городе прекратило свою работу.

"Согласно решению украинской стороны работа консульства прекращена, и сегодня утром [дипломаты] должны были выехать на территорию Казахстана", - приводит слова Харлова ТАСС.

Он добавил, что информации от украинской стороны не поступало.

Уточняется, что на территории консульства сняли флаг Украины.

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