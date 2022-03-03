Аналитики оценили последствия санкций для мирового бизнеса

Геополитическая ситуация осложняет восстановление экономики после пандемии коронавируса

Не менее 374 тысяч компаний в мире связаны с поставщиками из России, 241 тысяча — с украинскими поставщиками. Их непосредственно затронут масштабные антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации Украины. К такому выводу пришли эксперты компании Dun&Bradstreet, которая ведет крупнейший в мире реестр сведений о частном бизнеса.

Аналитики подсчитали, что критически важных поставщиков в России имеют не менее 390 корпораций (в их расчетах с контрагентами доля российских компаний превышает 5%). Общее число связей по цепочкам поставок на первом и втором уровнях с Россией и Украиной превышает 20 миллионов.

Антироссийские санкции прямо или косвенно затрагивают огромное число компаний. В частности, с 13 крупнейшими российскими компаниями и семью банками, против которых введены ограничительные меры, связано в России и еще 21 стране мира минимум 16 748 юридических лиц.

С учетом этого антироссийские санкции могут затормозить восстановление экономики Евросоюза, вызвать дефицит критически важных для мирового рынка видов сырья и усугубить проблемы в глобальных цепях поставок, цитирует аналитиков "Интерфакс".

Ранее замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов выразил мнение, что главной жертвой ужесточения санкций станет Европа, которой грозит глубокая экономическая рецессия. При этом президент США Джо Байден признал, что российская экономика "покачнется, но не упадет", напомнил эксперт.

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