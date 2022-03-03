Минобороны сообщило о взятии новых населенных пунктов на Украине

С начала операции уничтожено более 1600 военных объектов Украины

Российская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Контроль, в частности, установлен над населенными пунктами Чистополье, Новополавка, Жовтневое, Виноградное, Сартака, Водяное.

Кроме того, от националистов освобожден город Балаклея.

Конашенков также рассказал, что Вооруженные силы уничтожили с начала спецоперации более 1600 военных объектов Украины. Среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса". Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 53 БПЛА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"