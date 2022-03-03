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За время российской спецоперации поражено 1612 объектов ВСУ

10:34
  • четверг
  • 03 марта 2022

Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое

Министерство обороны России утром в четверг сообщило, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. СБУ использовала его для психологических операций против России. Жилые дома не пострадали.
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Стало известно также, что российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. От националистических батальонов освобожден город Балаклея.

За все время спецоперации российскими военными поражены 1612 объектов инфраструктуры ВСУ. Уничтожены 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 53 беспилотника, 606 танков и других боевых бронемашин, 227 орудий и минометов.

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