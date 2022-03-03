Российским кошкам запретили выступать за рубежом

Ограничение действует до конца весны

Кошкам из России временно запретят участвовать в международных выставках и соревнованиях.

Об этом РИА Новости сообщили в Международной федерации кошек (FIFe). Решение принято в связи с началом специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ограничения действуют до 31 мая 2022 и будут продлеваться "по мере необходимости".

Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге FIFе.

Совет FIFе выделит деньги на поддержку заводчиков на Украине, чтобы позаботиться о животных в сложной ситуации.

FIFе была создана в 1849, на сегодняшний день в организацию входят любители кошек из 40 стран мира.

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