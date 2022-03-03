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Российских спортсменов отстранили от пекинской Паралимпиады

10:16
  • четверг
  • 03 марта 2022

Белоруссия тоже получила запрет

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Играх в Пекине.

Накануне комитет объявил, что наши паралимпийцы могут выступить в нейтральном статусе, однако сегодня, 3 марта, изменил свое решение, говорится в сообщении МПК.

Решение принято из-за угроз некоторых спортсменов бойкотировать соревнования, а также из-за нестабильной обстановки в олимпийской деревне.

"Ситуация в олимпийских деревнях обострилась, в таких условиях невозможно гарантировать безопасность спортсменов", - говорится в пресс-релизе комитета.

Российский паралимпийский комитет назвал отстранение спортсменов от Игр необоснованным. 

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