Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 2000 долларов

Газ дорожает на фоне геополитической ситуации

Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в четверг, 3 марта, превышает 2000 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок превысил 8%.

Цена по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов составила 2065,9 доллара, предыдущая расчетная цена — 1900 долларов. По состоянию на 10:02 мск котировки снизились до 2054,5 доллара, сообщает РИА Новости.

Стоимость газа растет на фоне сложной геополитической ситуации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции.

Ранее 3 марта сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне: заявки на прокачку газа из России составляют 109,5 миллиона кубометров. На 2022 год контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров (около 109,6 миллиона кубометров в сутки).

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