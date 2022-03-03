Пещеру планируют открыть к началу туристического сезона

Новое место притяжения для туристов. В Крыму готовят к открытию уникальную пещеру "Таврида", случайно обнаруженную во время строительства федеральной трассы. Подземные галереи ведут в еще не до конца изученный древний мир, где сохранились останки животных, обитавших миллионы лет назад.

485 метров, 12 локаций, большой зал с 14-метровым куполом и множество тоннелей и колодцев разного диаметра с индивидуальным освещением. Чтобы туристы могли пройти здесь в полный рост, из этих галерей пришлось вывезти 500 машин с грунтом. При этом великолепие подземного царства сохранилось в первозданном виде.

"Большинство пещер коричневого цвета, темно-коричневого. Темные. Эта светлая пещера. То есть мы увидим форму, как вода создавала напорными водами такие куполообразные структуры. Я не знаю, есть ли еще такие пещеры экскурсионные, где апатиты биогенного происхождения. Здесь интересный микроклимат – пещера теплая, +13 градусов", - говорит директор по науке и образованию структурного подразделения Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

Уникальный объект обнаружили 4 года назад во время строительства трассы Таврида. Внутренние галереи закупорило глиной примерно полтора миллиона лет. В итоге пещера оказалась, по сути, нетронутым архивом доисторической флоры и фауны. Здесь сохранились редкие минералы, неизвестные бактерии и кости животных.

Далеко не все останки, которые обнаружили палеонтологи, разъехались по музеям и научным центрам. Большая часть осталась здесь, в пещере, и разложена на протяжении всего маршрута, так что любой желающий может подойти внимательно рассмотреть кости, взять их в руки и даже спросить у экскурсовода, кому они принадлежали.

Медведи, саблезубые кошки, волки - судя по найденным останкам, пещера была домом для нескольких видов и поколений хищников. Сюда они приносили добычу. Внутри найдены кости гигантских страусов, мастодонтов, парнокопытных. Больше всего останков обнаружено в гроте гиен.

"Вот на этой стене при входе в этой стене они где-то теряли, где-то детеныши игрались – прям реальное положение дел. Мы очистили – вот какая-то челюсть, несколько костей. То есть это мы еще не извлекали. Скорее всего так в виде экспонатов и оставим", - говорит Геннадий Самохин.

Таврида – первая в России пещера, доступная для маломобильных граждан. Пологий вход и выход, широкий проход и выложенный плиткой маршрут. Внутри все готово к приему посетителей. Ученые уверены – такой объект может не просто стать новой точкой притяжения в степном Крыму, но и дать импульс для развития туристической инфраструктуры в пока не туристическом районе.

"У нас большая нехватка экскурсионных объектов и не только нехватка, их неравномерное распределение в пространстве. Мы все знаем, что Южный берег перенасыщен историческими, к примеру, объектами, познавательными объектами. А вот уже предгорная часть, район того же Белогорска – у нас уже наблюдается нехватка. Максимально пещера Таврида в сутки без урона для экологической обстановки самой пещерной системы может принять около 2000 человек", - говорит доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Пещеру планируют открыть к началу туристического сезона. На очереди – строительство научного стационара, музея и создание ландшафтного парка с растениями времен образования Тавриды.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Белогорск, Республика Крым.

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