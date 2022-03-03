Как Россия помогает украинским беженцам

В круглосуточном режиме работает межведомственный координационный штаб

Уже более 140 тысяч беженцев, из них почти 40 тысяч - дети, покинули территорию Украины и пересекли границу через одиннадцать пунктов пропуска. А тем, кто остался, Россия организует гуманитарную помощь. Так, более 30 тонн груза доставили сегодня в Харьковскую область. Как сообщили в Минобороны, безопасность колонны обеспечивали наши военные.

В беспорядочной очереди - мамы с колясками, женщины, старики. Прибытия колонны с гуманитарной помощью ждут с самого утра. Люди, которым некуда было уйти во время военных действий, негде купить продукты.

Тушёнка, крупы, предметы личной гигиены, сахар, чай, бутилированная вода. Все это в местных магазинах давно кончилось. Поставок не было. Теперь должно хватить на всех. 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области собрали белгородцы. В приграничные населенные пункты Волчанск и Казачью Лопань сформировали гуманитарную колонну по просьбе россиян - у многих на Украине родственники, и многие бедствуют.

Они бы и рады уехать, да вот только тех, кто устремляется к границам, украинские военные всё чаще используют в качестве живого щита. В большинстве городов - острая проблема с питьевой водой и электричеством.

В Геническе появились спекулянты, которые втридорога продают хлеб. Мэр города информацию подтверждает, оправдывается, однако факт остается фактом.

"Активизировалась спекуляция относительно продажи хлеба. Сообщаю, что Генический хлебозавод стоимость хлеба не повышал ни на копейку!" – заявил мэр Геническа Александр Тулупов.

Город, расположенный на берегу Азовского моря, соединён автомобильным мостом через Тонкий пролив. И за все время проведения военной операции жители не видели не только свежего хлеба, но и других продуктов первой необходимости. И вот - колонна с гуманитарной помощью. Жители помогали разгружать фуры. Несколько сотен человек выстроились в очередь за мукой, сахаром, крупами, растительным маслом.

Местные активисты уже составляют списки нуждающихся – продуктовые наборы будут распределять в первую очередь многодетным семьям и инвалидам.

В Минобороны заявили, что при готовности украинских властей создадут гуманитарный коридор ВС России и берут на себя стопроцентные обязательства по обеспечению его безопасности. В круглосуточном режиме работает межведомственный координационный штаб.

"Завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой ВС России, а также воинскими формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", - сказал Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России, генерал – майор.

Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно.

В ведомстве рассчитывают на оперативное содействие ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций в решении гуманитарных вопросов на Украине. Россия предложила принять на своих аэродромах самолеты других стран для эвакуации мирных граждан с Украины.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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