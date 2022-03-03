Решение принято, чтобы снизить международную напряженность

США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты, заявили в Пентагоне. Как пишет американская пресса, Вашингтон решил не провоцировать Москву на фоне повышения боеготовности российских ВС. Западные страны пытаются обойти санкции, которые сами же и ввели. Южная Корея договорилась с США о том, что продолжит поставлять технику нашей стране. А Генассамблея ООН приняла осуждающую резолюцию в адрес России - правда, не обязательную к исполнению.

Голосование в рамках специальной сессии Генассамблеи единогласным не вышло. 141 - за, 5 - против. Четверть всех представленных стран воздержались. Среди прочих - промолчать решили Китай, Индия, Армения и Казахстан. Документ осуждает действия Москвы по защите Донбасса и содержит требование прекратить спецоперацию. Государствам-участникам предлагается повысить готовность сил сдерживания. Резолюция не обязательна к исполнению.

"Мирный сценарий для Украины можно ускорить, если радикалы позаботятся о сохранности жизни граждан своей страны и не будут прикрываться ими. Такого призыва в тексте поставленного на голосование документа нет. В нём также ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве, когда в феврале 2014 года при попустительстве Германии, Франции и Польши и при поддержке США был свергнут законно избранный президент страны", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Постпред России напомнил, что в ходе боевых действий радикалы используют простых украинцев в качестве живого щита. В Мариуполе националисты силой удерживают людей и не дают им покинуть город по гуманитарным коридорам. Василий Небензя рассказал о подготовке провокаций, цель которых - обвинить Москву в действиях против гражданских, а страны Запада и саму Украину выставить в выгодном свете. Подобные фейки активно распространяют в интернете. Некоторые подделки штампуют, что называется, на коленке. Очередной пример. Американский конгрессмен Дин Филипс выложил пост с трогательной фотографией. На ней польский пограничник держит якобы украинского ребёнка, тёмный цвет кожи которого рассмешил пользователей и вызвал массу ироничных комментариев: "Я узнал его. Это сын Пушкина, великого украинского писателя. Что с самим Пушкиным, вы спасли его?"

Зато из западного информационного поля последовательно убирают официальные российские СМИ. Об этом с гордостью сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, назвав наши медиа пропагандистскими, а Москву - агрессором.

О роли иностранных государств в разжигании и углублении конфликта, как водится, ни слова. При этом глава Пятой республики предусмотрительно напомнил о нежелании воевать на стороне Украины.

"Мы не ведем войну против России. Мы знаем, как много связывает нас с её народом, великим европейским народом, который принес столь большие жертвы во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Осторожные и даже комплементарные слова, возможно, продиктованы экономическими соображениями. Макрон вынужден констатировать: антироссийские санкции больно ударят по промышленности и сельскому хозяйству Франции. Но такова, по его словам, цена за мир и демократию.

Нефть марки Brent сегодня торгуется выше 118 долларов за баррель - такого не было 9 лет. Газ накануне обновил исторический максимум - более двух тысяч двухсот долларов за тысячу кубометров. Вслед за углеводородами дорожают металлы. Алюминий этим утром продавался за рекордные 3643 доллара за тонну. Неудивительно, что страны стремятся снизить свои потери. Южная Корея проконсультировалась с США и получила разрешение на поставки в Россию автомобилей, смартфонов и бытовой техники. Как пояснили в Вашингтоне, эти товары предназначены для массового потребителя, поэтому на них санкции не распространяются.

Сами американцы тоже снижают градус риторики.

"Чтобы продемонстрировать, что у нас нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, министр обороны распорядился отложить испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты, запланированный на эту неделю. Это не шаг назад. Мы демонстрируем, что США являются ответственной ядерной державой", - сказал Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона.

Россию лучше не провоцировать, признают в Пентагоне. По этой причине Штаты против создания бесполётной зоны над Украиной.

Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня отправляется в европейское турне, в ходе которого посетит и страны Балтии. Он заявил, что Вашингтон не намерен повышать уровень готовности стратегических сил и по-прежнему открыт к диалогу с нашей страной - правда, с условием, что она прекратит спецоперацию. А пока Запад продолжает поставлять оружие Украине и вводить санкции против Москвы. Уже не только вредящие его экономике, а порой и просто нелепые. Под ограничения попали российские кошки. До конца мая им запрещено участвовать в зарубежных выставках, заявили в Международной федерации кошек.

Кристина Мамиконян, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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