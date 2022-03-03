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"Эхо Москвы" ликвидируют

10:42
  • четверг
  • 03 марта 2022

Ранее радиостанцию отключили от эфира

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации радиостанции.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", - написал он в Telegram.

Ранее радиостанцию отключили от эфира. С требованием ограничить доступ к ресурсу прежде выступила генпрокуратура.

По данным ведомства, данное СМИ публиковало ложные сведения о действиях российских военных на Украине.

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