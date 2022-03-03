ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лежали и молились": в Макеевке обстреляли детский сад

11:48
  • четверг
  • 03 марта 2022

Снаряд разорвался во дворе

Как сообщили в Минобороны, группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России продолжила наступательные действия и продвинулись на 4 километра. Подразделения ДНР сузили кольцо окружения Мариуполя и взяли под контроль ещё 3 населённых пункта. Украинские силовики продолжают обстрелы территорий Донецкой и Луганской республик. В результате атаки ранения получили двое подростков.

Смятый указатель - "переулок Перемоги", то есть "Победы", - в Волновахе символично показывает, за кем эта победа осталась. Попытка уцелевших частей ВСУ и националистов взять реванш и отбить город провалена. Волноваха - ключевой стратегический пункт на пути к Мариуполю с севера - сегодня почти целиком находится под контролем ополченцев.

"Выбиваем правосеков, выбиваем нацистов, работаем, особых сил у них нет, просто мы стараемся, чтобы наших потерь поменьше было", - говорит боец НМ ДНР, позывной "Лезгин".

Повсюду - уничтоженная бронетехника, штабные машины, пушки.

"Судя по канистрам, которые сейчас догорают, и не только это было размещено в жилой застройке, среди жилых домов, в городе, то есть украинская армия прикрывалась мирными жителями", - убежден ополченец (см. видео).

Сотни радикалов убиты. Ополченцы говорят - карательный батальон "Донбасс" ликвидирован  в полном составе. На фото - поименный список. 192 человека. Уничтожена и часть боевиков из батальона "Айдар" - это их документы. Кстати, лидеры националистов, заявляют в ДНР, из Украины уже сбежали. Билецкий в одну из стран Ближнего Востока. Его ближайший подельник - в Европу.

"Ярош, предоставив нам все необходимые документы в отношении списочного состава "Правого сектора" (деятельность террористической организации запрещена в России), получил, выторговал таким образом право выехать в Польшу", - рассказал титр Александр Кофман, председатель общественной палаты ДНР.

Впрочем, оставшись без командиров, массово бегут с передовой и бойцы ВСУ. Вот позиции 501-го батальона морской пехоты. Все оружие заряжено. То есть успели сделать лишь несколько выстрелов. На бруствере - одна единственная воронка от мины, выпущенной ополченцами. Этого оказалось достаточно, чтобы украинские морпехи так и не приняли бой.

"Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационных станций. Также, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Освобожден и поселок Новый Айдар. На трассе в сторону Мариуполя - десятки оставленных танков, БМП и бронемашин. ВСУ отступали так стремительно, что бросали даже исправную технику. Еще несколько дней назад люди тут боялись выходить из домов, чтобы лишний раз не попадать на глаза радикалам. А это город Широкино. Одно из главных мест базирования артиллерийских батарей ВСУ.

"Украина зашла и сделала одни из самых серьезных тогда укреппозиций, из которых обстреливались наши населенные пункты", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Под полный контроль ЛНР перешли еще 7 населенных пунктов. Самая тяжелая обстановка на юге Луганской области, которая пока еще в руках нацбатов. В городе Кременной, на Луганщине, похищен и найден убитым мэр Владимир Струк. Два дня назад его задержало СБУ. За то, что Струк отказался создавать отряды территориальной обороны и не хотел оказывать сопротивления наступающим ополченцам. Эта жестокость все чаще вносит раскол между нацистами и кадровыми военными, рассказывают пленные. Солдаты и офицеры откровенно недолюбливают радикалов. Потому все чаще сдаются. Уже десятками.

"Дончане, луганчане, если у вас есть такая возможность, если вы сможете найти в себе силы, простите нас", - сказал Кирилл Новак, командир батальона 55 ОАБР ВСУ Украины.

В Донецкой и Луганской республиках во время обстрелов ежедневно гибнут люди и рушатся дома. Вот такие воронки по пояс оставляют 152 миллиметровые гаубицы.

Район "Шахта имени Абакумова", рядом - Кировский. На этой улице, кажется, ни одного целого дома. В крышах и стенах зияют огромные пробоины. В комнатах разбита вся мебель.

"Окон нет, двери нет, крыши нет, ничего нет. Это хорошо, что толстая стена, она 60 сантиметров, но вот в спальне ее порвало всю", - заявила местная жительница Марина Синюгина.

По детскому саду в Макеевке тоже били прицельно. Снаряд разорвался во дворе. Хорошо, что упав, "зарылся" в грунт, и осколки достигли только окон.

"Буквально каждую минуту очень громко с нарастающим шли снаряды, мины, артиллерия, очень страшно было. Лежали, молились, плакали, думали, что уже простимся с жизнью, вот так", - говорит завхоз Светлана Городецкая.

Несмотря на обстрелы, в подконтрольные села и города власти Донецка и Луганска начали привозить гуманитарную помощь. Вот первые машины под разгрузкой в Николаевке и Счастье. Привезли воду и продукты. Местные жители попросили еще детское питание и теплые вещи.

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Оставленные позиции ВСУ
Оставленные позиции ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ
Последствия обстрела Донбасса
Последствия обстрела Донбасса
Военная техника Народной милиции ДНР
Военная техника Народной милиции ДНР
Последствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.