"Лежали и молились": в Макеевке обстреляли детский сад

Снаряд разорвался во дворе

Как сообщили в Минобороны, группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России продолжила наступательные действия и продвинулись на 4 километра. Подразделения ДНР сузили кольцо окружения Мариуполя и взяли под контроль ещё 3 населённых пункта. Украинские силовики продолжают обстрелы территорий Донецкой и Луганской республик. В результате атаки ранения получили двое подростков.

Смятый указатель - "переулок Перемоги", то есть "Победы", - в Волновахе символично показывает, за кем эта победа осталась. Попытка уцелевших частей ВСУ и националистов взять реванш и отбить город провалена. Волноваха - ключевой стратегический пункт на пути к Мариуполю с севера - сегодня почти целиком находится под контролем ополченцев.

"Выбиваем правосеков, выбиваем нацистов, работаем, особых сил у них нет, просто мы стараемся, чтобы наших потерь поменьше было", - говорит боец НМ ДНР, позывной "Лезгин".

Повсюду - уничтоженная бронетехника, штабные машины, пушки.

"Судя по канистрам, которые сейчас догорают, и не только это было размещено в жилой застройке, среди жилых домов, в городе, то есть украинская армия прикрывалась мирными жителями", - убежден ополченец (см. видео).

Сотни радикалов убиты. Ополченцы говорят - карательный батальон "Донбасс" ликвидирован в полном составе. На фото - поименный список. 192 человека. Уничтожена и часть боевиков из батальона "Айдар" - это их документы. Кстати, лидеры националистов, заявляют в ДНР, из Украины уже сбежали. Билецкий в одну из стран Ближнего Востока. Его ближайший подельник - в Европу.

"Ярош, предоставив нам все необходимые документы в отношении списочного состава "Правого сектора" (деятельность террористической организации запрещена в России), получил, выторговал таким образом право выехать в Польшу", - рассказал титр Александр Кофман, председатель общественной палаты ДНР.

Впрочем, оставшись без командиров, массово бегут с передовой и бойцы ВСУ. Вот позиции 501-го батальона морской пехоты. Все оружие заряжено. То есть успели сделать лишь несколько выстрелов. На бруствере - одна единственная воронка от мины, выпущенной ополченцами. Этого оказалось достаточно, чтобы украинские морпехи так и не приняли бой.

"Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационных станций. Также, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Освобожден и поселок Новый Айдар. На трассе в сторону Мариуполя - десятки оставленных танков, БМП и бронемашин. ВСУ отступали так стремительно, что бросали даже исправную технику. Еще несколько дней назад люди тут боялись выходить из домов, чтобы лишний раз не попадать на глаза радикалам. А это город Широкино. Одно из главных мест базирования артиллерийских батарей ВСУ.

"Украина зашла и сделала одни из самых серьезных тогда укреппозиций, из которых обстреливались наши населенные пункты", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Под полный контроль ЛНР перешли еще 7 населенных пунктов. Самая тяжелая обстановка на юге Луганской области, которая пока еще в руках нацбатов. В городе Кременной, на Луганщине, похищен и найден убитым мэр Владимир Струк. Два дня назад его задержало СБУ. За то, что Струк отказался создавать отряды территориальной обороны и не хотел оказывать сопротивления наступающим ополченцам. Эта жестокость все чаще вносит раскол между нацистами и кадровыми военными, рассказывают пленные. Солдаты и офицеры откровенно недолюбливают радикалов. Потому все чаще сдаются. Уже десятками.

"Дончане, луганчане, если у вас есть такая возможность, если вы сможете найти в себе силы, простите нас", - сказал Кирилл Новак, командир батальона 55 ОАБР ВСУ Украины.

В Донецкой и Луганской республиках во время обстрелов ежедневно гибнут люди и рушатся дома. Вот такие воронки по пояс оставляют 152 миллиметровые гаубицы.

Район "Шахта имени Абакумова", рядом - Кировский. На этой улице, кажется, ни одного целого дома. В крышах и стенах зияют огромные пробоины. В комнатах разбита вся мебель.

"Окон нет, двери нет, крыши нет, ничего нет. Это хорошо, что толстая стена, она 60 сантиметров, но вот в спальне ее порвало всю", - заявила местная жительница Марина Синюгина.

По детскому саду в Макеевке тоже били прицельно. Снаряд разорвался во дворе. Хорошо, что упав, "зарылся" в грунт, и осколки достигли только окон.

"Буквально каждую минуту очень громко с нарастающим шли снаряды, мины, артиллерия, очень страшно было. Лежали, молились, плакали, думали, что уже простимся с жизнью, вот так", - говорит завхоз Светлана Городецкая.

Несмотря на обстрелы, в подконтрольные села и города власти Донецка и Луганска начали привозить гуманитарную помощь. Вот первые машины под разгрузкой в Николаевке и Счастье. Привезли воду и продукты. Местные жители попросили еще детское питание и теплые вещи.

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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