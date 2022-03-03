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Украина перенесла место переговоров с Россией

11:38
  • четверг
  • 03 марта 2022

Куда - неизвестно

Сегодня в Белоруссии должен состояться второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Однако где именно состоится встреча - до сих пор непонятно. 

Изначально была согласована площадка в Беловежской пуще. Туда наши переговорщики прибыли ещё накануне и ждали украинских представителей всю ночь. Но Киев в последний момент изменил планы. Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что встреча состоится, но в другом месте. При этом, глава нашей делегации Владимир Мединский по прибытии отметил, что площадка для переговоров была выбрана совместно.

"По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание даже за столом переговоров, но однако по некоторым, наиболее принципиальным из них, что ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышления и на консультацию с Киевом. Мы в общем, с пониманием относимся к сложности их логистики. На территории Белоруссии полную безопасности обеспечивают спецслужбы Белоруссии, наши военные обеспечили соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине", - сообщил Мединский.

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