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Путин предложил Госдуме внести изменения в устав ОДКБ

11:58
  • четверг
  • 03 марта 2022

Документ вводит понятие "координирующего государства"

Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму поправки к соглашению о миротворческой деятельности Организации договора о коллективной безопасности.

Документ вводит понятие "координирующего государства" и предусматривает, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Протокол о внесении изменений был подписан в сентябре 2021 года в Душанбе.

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