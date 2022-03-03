В Думе предложили сажать на 15 лет за фейки о спецоперации

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин

За распространение ложных слухов о спецоперации России по защите республик Донбасса должна наступать серьезная ответственность. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что ряд депутатов выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях.

Володин выразил мнение, что "если это слухи, если это провокации, если это лживая информация, которая наносит ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции, тот, кто ее распространяет, должен понимать, что ответственность будет очень серьезная".

По словам спикера, нельзя зависеть от распространяемой в соцсетях информации, поскольку эти сети "принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, будут нести сюда нам лживую информацию, они будут вселять в нас рознь, они будут формировать угрозы".

Володин подчеркнул недопустимость распространения и переадресации такой информации, которая создает панические настроения, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В Генпрокуратуре рассказали, что пресекают распространение в СМИ и интернете фейков о спецоперации по защите Донбасса. Требование о внесудебной блокировке подобной информации ведомство направляет в Роскомнадзор.

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