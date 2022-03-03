В МИД выразили надежду, что жизнь в России вернется в нормальное русло

Власти делают все возможное

В МИД России затруднились ответить, как долго продержатся антироссийские санкции, введенные в связи с военной спецоперацией на Украине.

"Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада против России. Но все еще может вернутся в нормальное русло", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по РИА Новости).

В свою очередь замглавы МИД России Рябков отметил, что возврата к прежним отношениям со странами Запада не будет. Пока Москва видит лишь проявление политического эгоизма у своих партнеров.

"МИД России работает в кризисном режиме, вовлечен в работу над минимизацией ущерба от санкций. Россия поддерживает каналы коммуникации с США и другими западными странами", - отметил дипломат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции.

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