С коронавирусом в России госпитализированы еще 10620 человек

Выявлено 93026 заболевших

За сутки в России госпитализированы 10620 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 93026 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 2683 человека, из них госпитализированы только 337.

Выздоровел за сутки 170689 человек. Скончался 781 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 16685850 человек. Умерли 354011 зараженных. Вылечились 14102684 заболевших.

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