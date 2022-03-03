Российские военные организовали вывод жителей из украинской Бородянки

Националисты находятся с военной техникой в жилых кварталах, отметили в Минобороны

Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как подчеркнул представитель ведомства, в Бородянке подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах. Однако российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

Мирные жители могут безопасно покинуть Бородянку через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают, цитирует Конашенкова РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны рассказали, что "националистическое руководство" Украины применяет такие же методы, как террористы: мирных граждан хотят использовать как живой щит. Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко в Киеве для провоцирования ответного огня по местным жителям, отметили в российском оборонном ведомстве.

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