ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные организовали вывод жителей из украинской Бородянки

11:19
  • четверг
  • 03 марта 2022

Националисты находятся с военной техникой в жилых кварталах, отметили в Минобороны

Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны сообщило о взятии новых населенных пунктов на Украине

Как подчеркнул представитель ведомства, в Бородянке подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах. Однако российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

Мирные жители могут безопасно покинуть Бородянку через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают, цитирует Конашенкова РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны рассказали, что "националистическое руководство" Украины применяет такие же методы, как террористы: мирных граждан хотят использовать как живой щит. Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко в Киеве для провоцирования ответного огня по местным жителям, отметили в российском оборонном ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие Народной милиции и местный житель
Военнослужащие Народной милиции и местный житель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.