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Цены на авиабилеты из России за рубеж будут менятся ежедневно

11:24
  • четверг
  • 03 марта 2022

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров

Ассоциация туроператоров России сообщила, что цены на авиабилеты из России в зарубежные города теперь будут обновляться ежедневно.
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"В России внутренний курс IATA был привязан к официальному курсу ЦБ по итогам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. Он менялся раз в неделю", - добавили в ассоциации (цитата по "Интерфаксу").

Уточняется, что влияние курса рубля на себестоимость существует и по внутрироссийским направлениям.

"Себестоимость внутренней авиаперевозки вырастет примерно на 850 рублей на одного пассажира только за счет обвала рубля", - сказано также в сообщении.

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