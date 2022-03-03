Вирус не уходит: инфекционист объяснил ситуацию с COVID-19

Пандемия не заканчивается, предупредил специалист

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, но это не означает окончание пандемии. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Медик пояснил, что вирус никуда не уходит, новые случаи COVID-19 все равно будут и "заболеваемость все равно будет оставаться".

Однако заболеваемость коронавирусной инфекцией будет не на таком высоком уровне, поэтому система здравоохранения справится с эпидемиологической ситуацией, цитирует Тимакова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отмене в столице ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. С 3 марта в городе отменяются QR-коды для посещения определенных учреждений, а домашний режим для москвичей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями станет рекомендательным.

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