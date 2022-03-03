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В Чернигове полыхает снабжавшая ВСУ нефтебаза

11:41
  • четверг
  • 03 марта 2022

Пострадавших нет

В украинском Чернигове загорелись резервуары с дизельным топливом.

В нефтебазу попал снаряд, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В резервуарах хранилось около трех тысяч кубометров горючего, которое применялось для заправки украинской военной техники.

На данный момент информации о пострадавших пока нет. На месте работают 25 человек и пять единиц техники.

Ранее в Минобороны России заявили, Вооруженные силы уничтожили с начала спецоперации более 1600 военных объектов Украины.

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