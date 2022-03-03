МИД призвал российских бизнесменов не опускать руки

Стрессовый сценарий был отработан на примере пандемии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил на Красноярском экономическом форуме, что российский бизнес не должен опускать руки на фоне санкций.

"Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации - была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, - он, конечно не справится", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства, заметив, что взаимодействие правительства с бизнесом обязательно должно быть сохранено (цитата по ТАСС).

Как добавил дипломат, стрессовый сценарий был отработан на примере пандемии.

По словам Панкина, Запад будет вынужден рано или поздно отойти от жестких ограничений против России.

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