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МИД призвал российских бизнесменов не опускать руки

11:49
  • четверг
  • 03 марта 2022

Стрессовый сценарий был отработан на примере пандемии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил на Красноярском экономическом форуме, что российский бизнес не должен опускать руки на фоне санкций.
Аналитики оценили последствия санкций для мирового бизнеса

"Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации - была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, - он, конечно не справится", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства, заметив, что взаимодействие правительства с бизнесом обязательно должно быть сохранено (цитата по ТАСС).

Как добавил дипломат, стрессовый сценарий был отработан на примере пандемии.

По словам Панкина, Запад будет вынужден рано или поздно отойти от жестких ограничений против России.

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