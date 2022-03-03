РКН потребовал прекратить распространение ложной рекламы на YouTube

Ведомство направило предупреждение в адрес Google

Пользователям российского сегмента YouTube демонстрируют ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил России на Украине. Об этом в четверг, 3 марта, заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство направило компании Google письмо с требованием незамедлительно прекратить распространение ложной информации, которая направлена на "формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений".

В Роскомнадзоре отметили, что кроме недостоверного содержания такая реклама не имеет возрастной маркировки. Это нарушает правила самого видеохостинга и действующее российское законодательство.

Администрации YouTube предложено пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить демонстрацию дезинформации российским пользователям. Использование видеохостинга в информационной войне против России недопустимо, цитирует заявление Роскомнадзора АГН "Москва".

Ранее ряд депутатов выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях.

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