ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РКН потребовал прекратить распространение ложной рекламы на YouTube

12:20
  • четверг
  • 03 марта 2022

Ведомство направило предупреждение в адрес Google

Пользователям российского сегмента YouTube демонстрируют ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил России на Украине. Об этом в четверг, 3 марта, заявили в Роскомнадзоре.
РКН потребовал от "Википедии" удалить фейки об операции на Украине

Ведомство направило компании Google письмо с требованием незамедлительно прекратить распространение ложной информации, которая направлена на "формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений".

В Роскомнадзоре отметили, что кроме недостоверного содержания такая реклама не имеет возрастной маркировки. Это нарушает правила самого видеохостинга и действующее российское законодательство.

Администрации YouTube предложено пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить демонстрацию дезинформации российским пользователям. Использование видеохостинга в информационной войне против России недопустимо, цитирует заявление Роскомнадзора АГН "Москва".

Ранее ряд депутатов выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
YouTube
YouTube
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.