Оперштаб Москвы назвал сохранившиеся ковидные ограничения

Большинство требований отменено

В Москве сохраняются определенные ограничения, направленные на борьбу с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 марта, рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Необходимым условием для посещения общественных мест остается ношение защитных масок, отметили в оперштабе.

Также продолжает действовать ограничение по проведению публичных мероприятий, однако снимается ограничение по заполняемости залов — концертных, театральных, кинозалов.

Наряду с этим отменяется требование по соблюдению социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отмене в столице ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. С 3 марта в городе отменяются QR-коды для посещения определенных учреждений, а домашний режим для москвичей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями станет рекомендательным.

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