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В Армении избрали нового президента

12:17
  • четверг
  • 03 марта 2022

Главу государства выбрал парламент

Парламент Армении избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваанга Хачатуряна новым президентом страны.
Спикер парламента Армении подтвердил отставку главы государства

За его кандидатуру проголосовал 71 депутат, передает "Интерфакс".

Ваагн Хачатурян – единственный кандидат в президенты Армении. В первом туре он не смог набрать достаточное количество голосов – тогда за него отдали свои голоса 69 депутатов из необходимых 81. В результате был назначен второй тур выборов, где Хачатуряну нужно было набрать уже 65 голосов.

3 января 2022 года предыдущий президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке. Свой шаг он объяснил тем, что не может повлиять на принятие важных для страны решений.

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