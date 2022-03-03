В Армении избрали нового президента

Главу государства выбрал парламент

Парламент Армении избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваанга Хачатуряна новым президентом страны.

За его кандидатуру проголосовал 71 депутат, передает "Интерфакс".

Ваагн Хачатурян – единственный кандидат в президенты Армении. В первом туре он не смог набрать достаточное количество голосов – тогда за него отдали свои голоса 69 депутатов из необходимых 81. В результате был назначен второй тур выборов, где Хачатуряну нужно было набрать уже 65 голосов.

3 января 2022 года предыдущий президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке. Свой шаг он объяснил тем, что не может повлиять на принятие важных для страны решений.

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