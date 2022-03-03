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Москва побила температурный рекорд 1995 года

12:18
  • четверг
  • 03 марта 2022

В четверг в столице ожидается до плюс 3 градусов

В связи с антициклоном температура в Москве поднялась до рекордных значений, сообщается в четверг на сайте "Метеоновости".
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Синоптики уточняют, что в среду, 2 марта, в районе главной метеостанции на ВДНХ максимальная температура повысилась до плюс 6,2 градуса, это суточный рекорд.

"До вчерашнего дня самым теплый день 2 марта отмечался в 1995 году с температурой плюс 5,7 градусов", - говорится в сообщении.

В четверг в Москве будет до плюс 3 градусов, возможны небольшие осадки, передает Гидрометцентр.

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