"Время подлета ракеты другое": Дерипаска предложил перенести столицу в Сибирь

Перенос центра благоприятно скажется на экономике

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу из Москвы в один из городов Сибири.

В качестве альтернативы можно рассмотреть Новосибирск или Красноярск, сообщил миллиардер в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

"Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное", - отметил он.

По мнению Дерипаски, перенос столицы может простимулировать создание новых финансовых институтов и банков.

"Ну какой смысл летать в Москву за простыми вещами?", - задался вопросом бизнесмен.

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