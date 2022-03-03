"Время подлета ракеты другое": Дерипаска предложил перенести столицу в Сибирь

Перенос центра благоприятно скажется на экономике
Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу из Москвы в один из городов Сибири.
В качестве альтернативы можно рассмотреть Новосибирск или Красноярск, сообщил миллиардер в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
"Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное", - отметил он.
По мнению Дерипаски, перенос столицы может простимулировать создание новых финансовых институтов и банков.
"Ну какой смысл летать в Москву за простыми вещами?", - задался вопросом бизнесмен.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"