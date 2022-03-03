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Зеленский: 16 тысяч иностранцев едут воевать за Украину

12:40
  • четверг
  • 03 марта 2022

Украинский лидер рассказал помощи других государств

Для участия в боевых действиях на Украине прибудут 16 тысяч иностранных наемников. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
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По утверждению Зеленского, первые из этих 16 тысяч иностранных наемников уже "едут защищать нашу свободу".

Президент Украины также заявил в очередном видеообращении в своем Instagram, что его страна продолжает получать оружие от западных государств — "от настоящих друзей". По словам Зеленского, ежедневно поступает "все больше и больше мощного оружия".

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин назвал целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что люди, стоящие за нанесением ударов по Киеву, "ничего не знают про нашу историю или у них есть приказ: стереть нашу историю, стереть нашу Украину, стереть нас всех".

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