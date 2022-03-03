Лавров: решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Запад не может за Россию определять, что нужно для ее безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, что сегодня состоится встреча делегаций России и Украины.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, у Москвы нет сомнений в том, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, условия России минимальны.

При этом министр отметил, что Украина несомненно получает сигналы от Вашингтона, самостоятельности страна давно лишена.

Запад не может за Россию определять, что нужно для ее безопасности, продолжил Лавров. По его словам, истерия пройдет, западные партнеры перебесятся. Москва готова к диалогу, но только на условиях равноправия.

Глава МИД добавил, что Россия не позволит провокациям вывести себя из равновесия.

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