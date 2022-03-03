Москвичей предупредили о возвращении 16-градусных морозов

Температурные аномалии приобретут противоположный характер

С 9 марта в столичном регионе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в первый рабочий день следующей недели, 9 марта, вернется настоящая зимняя погода. Столбики термометров ночью опустятся до 16 градусов ниже нуля, днем ожидается около минус пяти градусов.

Температура будет ниже своих многолетних значений, что больше напоминает февраль, чем начало марта, отметил Вильфанд.

Синоптик также рассказал, что 9 марта в Москве прогнозируется существенное повышение атмосферного давления, а вот осадков не будет, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что согласно устоявшемуся в Москве климату, снег полностью растает на стыке марта и апреля. Однако есть и оптимистичный сценарий, при котором снежный покров в столице может сойти уже в марте.

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