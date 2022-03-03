В Московской области установили штрафы за неоплату платной парковки

Соответствующий поправки внесла Мособлдума
Московская областная дума приняла поправки в региональное законодательство, которые вводят штрафы за неоплату платной автомобильной парковки. Об этом в четверг, 3 марта, рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Отныне в Подмосковье за неоплату платной парковки автовладельцам будет грозить штраф в размере 2500 рублей.
Кроме того, Мособлдума разрешила эвакуаторам перемещать автомобили, которые мешают вывозить мусор или убирать снег, это будет осуществляться на безвозмездной основе, сообщается в Telegram-канале законодательного собрания Московской области.
В Москве в декабре 2021 года были изменены тарифы платной парковки на 53 улицах в центре города, причем на 29 улицах их снизили.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"