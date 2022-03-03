Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших на Украине

Плохо, что гибнут люди, отметил министр

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.

Министр отметил, что сейчас гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Накануне Минобороны России сообщило 498 погибших и 1597 раненых наших военных. среди украинских националистов и военнослужащих - более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, 572 человека попали в плен.

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