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Кремль назвал большим горем гибель российских военных на Украине

13:13
  • четверг
  • 03 марта 2022

Их подвиг войдет в историю, считает Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших на Украине военнослужащих. Он уверен, что подвиг российских солдат войдет в историю.

"Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей и так далее. Разумеется, это большая трагедия для всех нас", - сказал Песков.

Он заметил, что общество восхищается героизмом российских военных.

"Их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и при выполнении этой важной, ответственной задачи", - сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что сегодня Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности. Как ожидается, президент прокомментирует потери российской армии.

Накануне Минобороны впервые назвало количество погибших военнослужащих. Как рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков, с начала операции погибло 498 человек.

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