"Позор": Кремль прокомментировал недопуск российских паралимпийцев к Играм

МПК отозвал собственное разрешение для россиян

Российские власти считают позором отказ Международного паралимпийского комитета допустить спортсменов из России к Играм в Пекине. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал решение МКП чудовищным и напомнил, что "вчера было принято одно решение, сегодня это решение поменяли".

Песков подчеркнул, что Россия решительно осуждает решение МКП о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям в Пекине, сообщает РИА Новости.

Ранее 3 марта стало известно, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Играх в Пекине, объяснив это угрозами некоторых спортсменов бойкотировать соревнования.

При этом днем ранее комитет объявил, что наши паралимпийцы могут выступить в нейтральном статусе, без фиксации результатов в общем медальном зачете.

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