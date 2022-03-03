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Собянин осмотрел новый ледовый дворец "Арктика" в Ново-Переделкине

14:52
  • четверг
  • 03 марта 2022

Это один из крупнейших ледовых дворцов столицы

Сергей Собянин сегодня посетил новый спортивный комплекс "Арктика" в районе Ново-Переделкино. Мэр подчеркнул, что это один из крупнейших ледовых дворцов столицы.

В здании площадью 13 тысяч квадратных метров разместили четыре арены, три спортивных зала, бассейн с отдельной неглубокой детской зоной. Есть конференц-зал, также создана студия видеотрансляций, которая позволяет проводить прямые эфиры хоккейных матчей.

В свободное от профессиональных тренировок время комплекс открыт для всех желающих. Ежемесячно его посещают более 40 тысяч человек.

"Частный инвестор сейчас активно вкладывается в спорт, в хоккейные площадки, бассейны. В последние годы у нас вообще практически нет аукционов, на которых мы выставляем земельные участки под спортивные объекты. Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться. Всегда будут кататься на коньках, плавать. Это уже часть нашей жизни", - сказал Собянин.

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Сергей Собянин посетил спорткомплекс "Арктика"
Сергей Собянин посетил спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
Спорткомплекс "Арктика"
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