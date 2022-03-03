На станции "Рижская" БКЛ метро завершают монтаж эскалаторов

Впереди - отделочные работы

На станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро практически завершен монтаж эскалаторов. Впереди - отделочные работы. Почти готов и переход на Калужско-Рижскую линию.

Эти работы метростроевцы называют последними штрихами. Основной этап по прокладке и укреплению тоннелей Большой кольцевой линии уже позади. 10-метровый тоннелепроходческий комплекс завершил работу накануне Нового года. Теперь остаётся только облицевать эти металлические конструкции и одна из самых глубоких станций столичной подземки - "Рижская" - примет первых пассажиров.

"Готовность всего в общем комплексе - 85%. На вестибюле начали завершать монтаж эскалаторов. И начаты архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны", - заявил руководитель строительства Максим Пахомов.

Работы впереди ещё много, но такой масштабной и сложной, как прокладка тоннеля, не будет. Понятные черты уже приобрёл переход для пересадки пассажиров на поезда с БКЛ на Калужско-Рижскую линию. Практически завершен монтаж эскалатора. Он будет одним из самых длинных в московском метрополитене. Почти 100 метров. Уступает только тому, что на станции "Парк Победы". В общей сложности сейчас здесь трудятся порядка семисот человек. Однако в скором времени к делу подключатся ещё порядка полтысячи работников. Это электромонтажники, сантехники и специалисты по облицовке фасадов.

"Бетон уложили. Теперь ещё нужно произвести отделочные работы. То есть всё это убрать в гранит, мрамор, нержавеющую сталь, чтобы всё это было красиво и привычно пассажирам", - заявил начальник участка Николай Панов.

Станция "Рижская" БКЛ сложная в строительстве не только потому, что залегает на глубине 63 метров. Строители столкнулись ещё и с обильными грунтовыми водами - приходилось дополнительно оборудовать дренаж. Тоннелепроходческий комплекс тут шёл медленней обычного. Поэтому особое внимание было уделено гидроизоляции.

"В данный момент здесь произведены чеканочные работы в полном объёме. То есть гидроизоляция. Видите, сухо. И в полном объёме ведутся работы по возведению постоянных конструкций", - сообщил Панов.

Платформу украсят 12 металлических арок высотой до 4 метров со встроенной подсветкой. Такие элементы - отсылка к исторической застройке этого района Москвы. Похожие архитектурные решения украшают интерьер Рижского вокзала. В целом же новая станция "Рижская" на северной части БКЛ станет пересадочной с одноимённой платформы оранжевой ветки метро. Кроме того, отсюда можно будет пересесть на электрички Октябрьского направления, а также Курско-Рижского и Курско-Смоленского диаметров Московской железной дороги.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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