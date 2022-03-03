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Мосводосток реконструирует водосточные сети и дождевую канализацию

15:09
  • четверг
  • 03 марта 2022

В работе специалисты используют бестраншейные технологии

Москва готовится к весеннему таянию снега. Чтобы не допустить подтоплений, Мосводосток реконструирует водосточные сети и дождевую канализацию. В работе специалисты используют бестраншейные технологии.

"Санация заключается в том, что в существующий трубопровод протаскивается стекловолоконный, пропитанный смолой, рукав, далее с двух сторон устанавливаются заглушки, внутрь закачивается воздух, далее внутри протягивается гирлянда с УФ-лампой, под действием которой рукав становится твердым", - заявил и. о. заместителя генерального директора "Мосводосток" Евгений Рощупкин.

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