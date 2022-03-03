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Два человека погибли при пожаре в центре Москвы

15:10
  • четверг
  • 03 марта 2022

Еще один попал в больницу

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы. 

Накануне вечером на Смоленском бульваре загорелась квартира на четвертом этаже. Часть жителей подъезда успели эвакуироваться самостоятельно. Еще 13 человек спасли оперативные службы. Пламя удалось полностью ликвидировать через три часа.

После тушения в одной из комнат нашли тела мужчины и женщины. Еще один человек попал в больницу.

По факту ЧП прокуратура начала проверку. Со слов соседей, в квартире проживала неблагополучная семья. 

"Мама - пьющая, сын - наркоман, сдавали квартиру кому то, ну, может, посуточно, короче, проходной двор. Я дверь открыл, он бежит на второй этаж: "Вызывайте скорую, мы горим". И убежал наверх, а потом видел он бегал тут , когда уже скорая, пожарная приехали", - говорит житель дома.

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