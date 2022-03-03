В Москве продолжается реставрация булочной купца Филиппова

Возродить легендарный магазин пытались уже не раз, но сейчас подрядчики обещают довести дело до конца

В Москве продолжают реставрировать булочную купца Филиппова на улице Тверской. Декоративные элементы, которые украшали здание более века, сняты. Теперь над ними трудятся настоящие мастера. Легендарную пекарню, которая от времени начала разрушаться, неоднократно пытались отремонтировать. И только сейчас это стало наконец возможным. Почему? И что разместится в старинных залах?

Дом №10 по Тверской от глаз прохожих скрыт фальшфасадом. На нём изображён особняк времен открытия тут самой знаменитой в Москве Филипповской булочной. Это с ней связана легенда о том, как благодаря таракану булочки начали печь с изюмом. Это сюда за свежим хлебом и сайками заходили Маяковский и Есенин. Над интерьером помещений трудились известные архитекторы, скульпторы и живописцы века XIX века, а сам дом несколько раз перестраивали по последней архитектурной моде. Несмотря на такое прошлое, в перечень объектов культурного наследия в наши дни постройка не вошла, долго пустовала и нуждается в капитальной реставрации.

"И лепнина, и живопись, и скульптура, металлические и деревянные детали - всё это бережно было демонтировано, промаркировано, привезено сюда. И здесь реставраторы уже в условиях реставрационной мастерской продолжают работу", - заявил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Перед тем, как начать демонтаж, специалисты составили планы с местоположением элементов. В общей сложности на реставрацию вывезли более 100 ящиков различных деталей декора и скульптур.

Сейчас на реставрации в мастерской находятся только детали помещения номер 2 - она же кофейная по Тверской улице, просуществовавшая с 1895 года до начала революции. А в общей сложности специалистам предстоит восстановить элементы декора 8 залов здания булочной Филиппова.

Из всех помещений с уцелевшей исторической отделкой кофейная зала самая нарядная. Будто бы в древнегреческом храме её своды поддерживали восемь гигантских фигур богинь-кариатид. Зеркало потолка над ними поражало входящих своим богатым лепным орнаментом. Чтобы его восстановить, реставраторы трудятся над каждым лепестком.

"Покрасочные слои очень толстые. Видите, всё замылено. Здесь расчистили, гораздо тоньше получается. Наша задача - расчистить это всё, потом мы это собираем, утраченные элементы готовим", - заявил Сергей Твердохлеб, лепщик-реставратор.

Работы над декором планируют завершить к концу этого года. Ещё около 2 лет мастерам потребуется для того, чтобы вернуть всё на свои места, восполнить недостающие элементы и отреставрировать художественную роспись. Когда здание будет готово полностью, здесь вновь заработают кофейня, булочная, ресторан, а на верхних этажах, как и в былые времена, откроют гостиницу.

"Здесь останавливался Стендаль во время оккупации Москвы французами. После революции сначала было устроено общежитие Коминтерна, потом это была гостиница, и вот известно, что в одном из номеров тоже жил Есенин. В поздние советские времена здесь была гостиница "Центральная", - рассказал Алексей Орлов, краевед.

И хотя Филипповскую булочную давно переименовали в Булочную номер 1, исторического названия москвичи никогда не забывали. Возродить легендарный магазин на Тверской пытались уже не раз. Сейчас подрядчики обещают довести дело до конца.

Татьяна Сидорова, Михаил Жучков, Александр Шерстюк. "ТВ Центр".

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