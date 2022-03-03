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В Московском зоопарке придумали развлечение для сурикатов

15:12
  • четверг
  • 03 марта 2022

А верблюд развлекает себя сам

В Московском зоопарке придумали, как развлечь сурикатов, а заодно и посетителей: им ставят корзину, внутри - разноцветные шарики и насекомые. Процесс поиска лакомства занимает немало времени. Но большинство зверьков это не смущает: они честно ныряют в шариковый бассейн, погружаясь на самое дно. Некоторые, правда, откровенно халтурят и успевают поймать насекомых, пока их насыпают. Есть и совсем лентяи - просто собирают букашек, которые закатились под корзину.

А вот молодой верблюд Шторм нашёл себе развлечение сам. Непонятно, что так притягивает ворон в его вольер, но они слетаются туда стаями. Возможно, птицам просто нравится дразнить животное. Они подпускают Шторма поближе и срываются ввысь. Верблюд на нехитрые  уловки ведётся и гоняет ворон по всей территории.

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